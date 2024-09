Les Inaccoutumés 2024, sept semaines de festival

Sept semaines de festival, pour un événement qui célèbre la performance, ainsi que la création chorégraphique, plastique et musicale.

Toute la Ménagerie de Verre résonne cet automne de plus de quinze propositions « live », doublées de projections en continu tous les soirs de spectacles des films d’Alix Boillot et Cynthia Lefebvre. Chaque soirée est conçue de façon partagée, dans un parcours où le spectateur peut aborder deux, voire trois performances, à l’exception du projet de MOTHERS & DAUGHTERS d’Eszter Salamon qui occupe toute l’affiche : une approche des relations mère-fille autour de la pratique du soin et de la transmission des savoirs. Dans un autre registre, l’américaine Bryanna Fritz réunit avec Submission Submission d’autres figures de femmes, dans des portraits de saintes martyres qui sont la matière narrative et numérique de la pièce. On retrouvera également la femme puissante de Hope Hunt and the Ascension into Lazarus d’Oona Doherty, incarnée dans cette reprise par Sati Veyrunes.

Nathalie Yokel