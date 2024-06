Zoé Laïb et Sauvanne Halley des Fontaines cosignent le texte et la mise en scène de Quête d’une jeunesse oubliée, pièce sur les effets psychologiques de la pandémie de Covid-19 qu’elles interprètent aux côtés d’Arthur Appriou, de Vittoria Baiocco et de Maël Fagla Medegan.

Qu’est-ce que vous avez ressenti cette année ? Comment vous sentez-vous actuellement ? Est-ce que cette pandémie a changé quelque chose en vous ? Comment percevez-vous l’avenir ? Voici quelques-unes des questions que Zoé Laïb et Sauvanne Halley des Fontaines ont posées via les réseaux sociaux à des jeunes gens de leur âge, des vingtenaires, un an après le début de la pandémie de Covid-19. Les deux artistes se sont inspirées des réponses reçues pour écrire Quête d’une jeunesse oubliée, création qui entremêle tableaux théâtraux et chorégraphiques en célébrant les vertus de la naïveté. « La naïveté est représentée au travers de ce spectacle comme une caractéristique indispensable à la construction de la jeunesse, annoncent Zoé Laïb et Sauvanne Halley des Fontaines. Cette pièce cueille cinq jeunes adultes à la sortie du premier confinement, lors de l’anniversaire de Louise. »

Éloge de la naïveté

Il y a donc Louise, ainsi que Sara, Oscar, Tim et Suzanne. « Au milieu d’histoires d’amour et d’amitié, le public traverse leurs questionnements par rapport au futur, au deuil de l’enfance et à leur quête d’identité, ajoutent-elles. Dans cette première création de la Compagnie Astraea, structure qu’elles ont fondée en 2022, les deux autrices, comédiennes et metteuses en scène ont voulu faire entendre les cris d’une « génération effrayée qui ne sait plus si elle a encore le droit de rêver à un futur », « une génération en quête de repères, noyée dans l’abondance d’informations et dans l’accessibilité en un clic ». Une façon d’affirmer un devoir de mémoire pour soutenir, face à l’urgence d’un avenir incertain, les combats, les espoirs, les attentes d’une jeunesse qui s’est sentie délaissée durant les périodes de confinement et de couvre-feu décrétés lors de la pandémie de Covid-19.

