Oubliez tout ce que vous savez (et ce que vous attendez) sur les claquettes : XPM déploie en huit tableaux une spectaculaire réflexion sur le temps.

La compagnie Carpe Rythmum, créée en 2015 en Suisse, est dirigée par Maria Busquets, Daniel Borak et Daniel Leveillé. Attention, ne pas confondre ce dernier avec son homonyme québécois, il s’agit bien là du 7 fois champion du monde de claquettes en catégorie solo et du 16 fois champion du monde toutes catégories confondues. Le palmarès de son compatriote Daniel Borak n’est pas moins remarquable. Depuis 2019, leur compagnie s’éloigne des simples performances de rue ou des shows, pour des créations dont XPM est la seconde, à côté d’actions de formation et de promotion de leur art qu’ils contribuent à développer.

Les différentes facettes de l’art des claquettes

XPM est un duo qui explore, dans la virtuosité de la danse et des effets de la scène (lumière, son…), la complexité de la notion du temps. On est loin de l’esthétique des comédies musicales où la tap dance a fait ses belles heures. Ici, le temps « physique, biologique, artistique, émotionnel » est le prétexte à l’élaboration de huit tableaux bien distincts qui développent chacun des atmosphères différentes, avec une utilisation de la technique des claquettes qui échappe aux codes ou aux attendus. La danse est reine, même si des poèmes – de René-François Sully Prudhomme et de Philippe Soupault – font aussi irruption dans le spectacle.

Nathalie Yokel