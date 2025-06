Développant un tango argentin résolument contemporain, Ariane Liautaud nous offre avec Tres son Multitud une variation sur le trio.

Ariane Liautaud a découvert le tango argentin à 17 ans, après une formation de danse classique au Conservatoire de Paris. Nait alors une véritable passion qui la pousse à s’installer à Buenos Aires pour poursuivre son apprentissage. De retour en France, elle devient l’une des rares chorégraphes femmes de cette discipline et monte la Cie ADT en 2020. Elle livre depuis dans ses créations une version résolument contemporaine du tango, qui se déploie au-delà du couple, sans pour autant perdre l’essence de la « connexion tango ».

Un tango inédit

Pour Tres son Multitud, elle convie six danseuses et danseurs à expérimenter une série de trios. Révélant des interactions inédites, deux hommes et une femme, deux femmes et un homme, trois hommes ou trois femmes dialoguent avec leurs corps. « Tout un monde sensitif des rapports humains semble pouvoir se raconter : la trame des émotions dans ce spectacle est d’une densité́ beaucoup plus grande que ce que j’avais espéré́ de prime abord, et semble parler à tous d’une manière ou d’une autre » déclare la chorégraphe à propos de cette pièce.

Delphine Baffour