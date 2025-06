Julien Kosellek crée Lichen, texte de Magali Mougel qui éclaire une famille en butte à la destruction de sa maison dans le cadre d’une réhabilitation urbaine. Une chronique d’un âpre quotidien mais aussi une réflexion sur une forme de résistance à l’effondrement.

C’est un spectacle qui est né d’une tristesse face au monde, dont l’écriture parvient cependant à s’élever contre une forme d’accablement, à rendre justice aux laissés pour compte, à travers une chronique familiale intense et très juste. La mère est absente. La petite fille et son père apprennent que leur maison va être rasée suite à un projet de réhabilitation de leur quartier. Les pelleteuses s’activent sans qu’il puisse agir contre l’effondrement programmé. Pourtant il va se battre contre cette dépossession, une situation exceptionnelle et banale à la fois. L’autrice Magali Mougel fait place aux rêves et aux ressentis de la petite fille, au seuil d’un futur en ruines, lorsque le passé qui s’éteint se fait plus beau qu’il n’était.

Rendre justice aux laissés pour compte

La matière du récit a été nourrie par sa rencontre des habitants du territoire de la Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Culture Commune, une région marquée par l’abandon de l’industrie minière. Le metteur en scène Julien Kosellek confie apprécier cette écriture d’aujourd’hui, pétrie de contradictions comme l’est la vie. « Loin des messages consensuels, ses pièces cherchent le questionnement et le politique par la fable et l’émotion. Ancrées dans notre réalité, elles nous interrogent sur l’être social que nous sommes, sur notre place dans un monde déréglé ». Ensemble, ils ont créé au Théâtre Antoine Vitez à Ivry Lichen, avant La Pièce manquante, commande citoyenne sur la place de l’art dans la cité. À l’instar du lichen qui résiste à des conditions extrêmes, peut-on survivre en milieu hostile ? Ultime défense, le rêve trouble la perception et touche les âmes. Avec les comédiennes Natalie Beder, Ayana Fuentes-Uno et Viktoria Kozlova.

Agnès Santi