Trois lauréates du dernier concours La Maestra de 2024, Eu-Lee Nam, Liubov Nosova et Bar Avni, dirigent le Paris Mozart Orchestra aux côtés de Claire Gibault.

Initié en 2020 par la Philharmonie de Paris et Claire Gibault, directrice musicale du Paris Mozart Orchestra, le concours biennal La Maestra, promeut l’émergence et l’accompagnement des cheffes dans une profession encore très largement masculine. Ce soutien dans la durée s’illustre par le concert que la cheffe française donne avec son orchestre et trois lauréates de la troisième édition qui s’est tenue en 2024 : Eu-Lee Nam, Liubov Nosova et Bar Avni. Aux côtés de grands classiques, l’Ouverture et le Scherzo de la musique de scène de Mendelssohn pour Le Songe d’une nuit d’été, la Première Symphonie de Prokofiev, l‘Inachevée de Schubert et la Troisième de Beethoven, le programme fait entendre les voix féminines de la composition avec la création d’une commande à l’Ukrainienne Alisa Zaika, dont le titre Ash porte l’empreinte de la guerre dans laquelle est plongé son pays.

Gilles Charlassier