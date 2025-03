Le 39ème festival Musique sacrée de Perpignan

L’édition 2025 de Musique sacrée à Perpignan investit l’ensemble de la ville au fil de 5 grands concerts et 17 rendez-vous en entrée libre pour un panorama éclectique et œcuménique qui fait l’identité du festival.

Le dialogue entre les cultures s’illustre le 11 avril avec un programme où la soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Célia Oneto Bensaid associent Poulenc et Messiaen avec des negro spirituals. Le lendemain, l’Ensemble Ô et le Quatuor Girard font résonner la ferveur intimiste du Requiem de Fauré dans une transcription chambriste de Bertrand Richou, mise en perspective avec deux motets de Bach et les célèbres variations de l’Andante de La Jeune Fille et la Mort de Schubert. Le 13, l’Ensemble Constantinople invite à un voyage sur la route dorée de l’antique empire perse, jalonné par les traditions orales millénaires d’Afghanistan, d’Inde et d’Iran. Deux jours plus tard, Paul Agnew et Les Arts Florissants remontent le temps jusqu’à l’époque où Bach était en compétition, pour le poste de Kantor à Leipzig, avec Telemann, Kuhnau et Graupner, alors jugés plus prestigieux. Enfin, la clôture avec Nigel Short et le Tenebrae Choir traverse les époques, de Tallis à James McMillan dont le Miserere contemporain entre en résonance, à quatre siècles d’écart, avec celui d’Allegri.

Gilles Charlassier