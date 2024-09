Création française d’Alaraph d’Unsuk Chin

À la tête de l’Orchestre national de France, Susanne Mälkki dirige la première française d’Alaraph d’Unsuk en ouverture d’une soirée Mozart et Tchaïkovski.

Commande conjointe de Radio France avec quatre autres institutions musicales sur trois continents – Amsterdam, Bâle, San Francisco et Taïwan –, Alaraph, Ritus des Herzschlags est une pièce d’une vingtaine de minutes qui témoigne de la maîtrise des couleurs et des textures orchestrales par Unsuk Chin, dont le Concerto pour violon n°2 avait reçu le Prix de la création musicale par le Syndicat de la critique en 2023, l’année où le Festival Présences lui avait consacré un portrait. Enfant prodige du violon sur les scènes depuis plus d’une dizaine d’années, Daniel Lozakovich, qui se distingue par l’élégance de son archet, interprète le Troisième de Mozart, surnommé Strasbourg en raison d’une mélodie populaire dans le finale aux allures de pot-pourri. Quant à la Symphonie n°5 de Tchaïkovski, elle s’appuie sur toute la puissance dramatique de l’orchestre.

Gilles Charlassier