Lieder allemands par Matthias Goerne et Evgeni Kissin

Deux légendes, l’un baryton, l’autre pianiste, s’associent dans un programme de lieder de Schumann et Brahms.

Élève de Dietrich Fischer-Dieskau et Elizabeth Schwarzkopf, Matthias Goerne est l’un des meilleurs héritiers actuels de la grande tradition du lied allemand. Accompagné par une autre légende du piano d’aujourd’hui, Evgeni Kissin, le baryton dévoile, avec une déclamation ciselée, les ressources expressives de chaque mot des lieder inspirés par les poètes du romantisme germanique. Le florilège Brahms et Schumann qu’il a composé compte deux grands cycles, les Lieder und Gesänge du premier sur des textes de Platen et Daumer, et les Dichterlieber du second, kaléidoscope de seize miniatures sur les vers de Heine et un évocateur canevas pianistique, qui s’achève sur une ode funèbre mordante, et compte parmi les sommets absolus du répertoire – dont Matthias Goerne est de nos jours l’un des interprètes de référence.

Gilles Charlassier