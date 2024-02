Le 38e Festival de Musique sacrée de Perpignan

Avec 15 concerts dont 10 en accès libre et 2 rendez-vous Off, la 38e édition du Festival de Musique sacrée de Perpignan se confirme comme un carrefour des répertoires d’ici et d’ailleurs.

L’édition 2024 s’ouvre dans l’Église des Dominicains avec Bertrand Cuiller et son ensemble Caravansérail qui, pour leur première venue à Perpignan, font redécouvrir le corpus religieux de Domenico Scarlatti, le compositeur aux 555 Sonates, avec le magistral Stabat Mater à 10 voix, un Te Deum et la Missa Quatuor Vocum. Le 23, Christopher Gilbert et le Choeur Dulci Jubilo, basés en Occitanie à Montauban, présentent un florilège a cappella allant de l’Angleterre à la Russie et de l’âge romantique jusqu’à aujourd’hui – avec quatre pages de compositeurs contemporains, qui témoignent de la vitalité actuelle de la musique chorale. Le lendemain, les sonorités orientales de l’oud, du saz et des percussions emmènent, avec Waed Bouhassoun et Rusan Filiztek, dans les montagnes druzes et kurdes, creuset de cultes et de traditions au milieu de frontières parfois antagonistes.

Une clôture intimiste

Au Théâtre de l’Archipel le 26, Sébastien Daucé et Correspondances célèbrent le Baroque du Grand Siècle, lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris était l’épicentre de la musique sacrée en France. Autour de la Messe de Requiem de Campra, le programme, qui sera donné pour la réouverture de l’édifice parisien après l’incendie de 2019, le 8 décembre, exhume des motets oubliés de Veillot, Cosset, Lalouette et Robert. Enfin, le 28, Roger Muraro interprète le cycle des Harmonies poétiques et religieuses de Liszt avec des poèmes du recueil éponyme de Lamartine déclamés par Lambert Wilson, en une conclusion intimiste à l’édition 2024.

Gilles Charlassier