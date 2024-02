Le 40ème Printemps des arts de Monte-Carlo

Sous le titre « Chants de la terre », la quarantième édition du Printemps des arts de Monte-Carlo, dirigée par Bruno Mantovani, met en avant les rapports de l’homme à la nature chantés par les compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Œuvre emblème qui donne son titre au 40ème Printemps des arts de Monte-Carlo, Le Chant de la terre de Mahler jalonne cette édition 2024 avec pas moins de trois versions. L’orchestration originale est jouée par le Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Marie-Nicole Lemieux et Pene Pati le 6 avril. La transcription chambriste de Reinbert de Leeuw est donnée le 16 mars par l’ensemble Het Collectief. Quant à sa réinterprétation contemporaine par Laurent Cuniot, l’une des six premières mondiales de ce 40ème festival, elle sera créée par le compositeur avec TM+ le 29 mars.

Six créations mondiales

Le 16, l’opéra de chambre de Sophie Lacazes, L’étoffe inépuisable du rêve, est créé par l’Ensemble Orchestral Contemporain sous la direction de Bruno Mantovani, dans une mise en scène de Jeanne Debost. Le 23, Naisei de Fabrice Jünger est la quatrième pièce d’une sieste musicale japonaise que le flûtiste conçoit avec électronique et en quadriphonie, tandis que le lendemain, un concert-promenade – repris le 7 avril – dans une exposition consacrée à Calzolari, fait dialoguer les œuvres de ce représentant majeur de l’arte povera avec des commandes pour clarinette, accordéon et violoncelle passées à Lara Morciano, Samir Amarouch et Eric Montalbetti. La thématique de la programmation 2024 se retrouve dans le florilège baroque de l’Ensemble Unsoni le 30 mars, le Carnaval jazz des animaux d’après Saint-Saëns, concert familial de l’Amazing Keystone Big Band le 31 ou encore à travers le récital Schumann de Varduhi Yeritsyan le 5 avril.

Gilles Charlassier