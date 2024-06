Carole Bordes dans « Matt et Moi »

Carole Bordes met en forme un dialogue entre l’image, le son et la danse, qui nous raconte l’histoire d’une danse incontournable et pourtant menacée d’extinction. Celle défendue par Matt Mattox, pape de la danse jazz.

Avec son nom qui claque, Matt Mattox, après avoir été un danseur de jazz hors pair aux États-Unis, interprète de célèbres « musicals » américains, s’est installé en France pour devenir le « pape » de la danse jazz en développant sa propre technique à partir d’une base classique. Il a formé des générations de danseurs et de chorégraphes. Dans Matt et Moi, Carole Bordes raconte sa rencontre avec cet homme et pédagogue exceptionnel, dans un duo virtuose formé avec le batteur Samuel Ber, car Mattox accompagnait tous ses cours par des percussions. En renouant avec la « gestuelle Mattox », en l’expliquant et en la confrontant au paysage chorégraphique d’aujourd’hui, Carole Bordes fait revivre le plaisir de cette technique oubliée, ou plutôt délaissée par la danse contemporaine, et livre avec humour et tendresse un pan de l’histoire de la danse et une création d’une énergie folle, où apparaît le maître lui-même, grâce à des archives habilement mises en scène.

Agnès Izrine