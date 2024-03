Pour son premier spectacle à la Comédie-Française, la metteuse en scène Laëtitia Guédon a passé commande à Claudine Galea d’un texte s’inspirant des aventures d’Ulysse. Au Théâtre du Vieux-Colombier, cette création mêlant chant et théâtre interroge notre rapport au temps qui passe et dessine une vision singulière du roi d’Ithaque.

Qu’est-ce qui a motivé votre décision de passer commande d’un texte à Claudine Galea pour ce spectacle ?

Laëtitia Guédon : D’abord, je dois préciser que l’un des axes principaux de mon travail de metteuse en scène repose sur la commande d’écriture. Pour chacun de mes spectacles, je propose à un auteur ou une autrice dont j’aime résolument la langue d’imaginer un texte à partir d’un sujet sur lequel je souhaite travailler. C’est ce qui s’est passé avec Claudine Galea. Pour ce projet autour de la figure d’Ulysse, je cherchais une écriture très percussive, une écriture d’ici et maintenant qui puisse tout à la fois transmettre l’acidité du contemporain et aller chercher dans le poumon lyrique qu’offre ce type de mythologies. Je voulais également travailler avec quelqu’un qui soit sensible au travail d’indiscipline que je propose dans mes spectacles.

Pourquoi utilisez-vous le terme indiscipline plutôt que celui de pluridisciplinarité ?

L. G.: Je préfère en effet parler de projet indiscipliné plutôt que de projet pluridisciplinaire parce que, pour moi, la pluridisciplinarité renvoie à une addition de plusieurs techniques, de plusieurs portes d’entrées dans un spectacle. Ce que je recherche est différent : c’est une véritable porosité entre différentes disciplines. Je souhaite, pour prendre l’exemple de Trois fois Ulysse, que le chant soit poreux avec la langue du texte, mais aussi avec la vidéo, avec toutes les matières qui se trouvent réunies sur le plateau. C’est une façon, sans doute, de raconter mon propre métissage.

« L’une des forces de l’écriture de Claudine Galea est d’offrir, avec de l’humour et de la distance, un contrepoint à la figure d’Ulysse. »

Comment est née votre envie de travailler sur la figure d’Ulysse ?

L. G.: J’aime puiser dans les mythes, particulièrement ceux issus des deux grands textes fondateurs que sont L’Iliade et L’Odyssée. Je m’intéresse depuis longtemps aux figures un peu oubliées de ces mythologies-là. Avec Trois fois Ulysse, comme son titre ne l’indique pas, j’ai eu envie de mettre en lumière trois figures féminines qu’a rencontrées Ulysse lors de son odyssée. On pourrait être tenté de dire qu’elles sont devenues des héroïnes grâce à leur rencontre avec Ulysse. J’ai eu envie de montrer, au contraire, que c’est Ulysse qui est devenu le héros que l’on connaît grâce à sa rencontre avec Hécube, Calypso et Pénélope.

Vous voulez donner d’Ulysse, dans ce spectacle, une vision différente de celle que l’on donne habituellement…

L. G.: Oui. L’une des forces de l’écriture de Claudine Galea est d’offrir, avec de l’humour et de la distance, un contrepoint à la figure de ce héros. Car Ulysse n’échappe pas à la règle du sang des héros de la guerre de Troie. Il est responsable de nombreux massacres. L’idée n’est pas d’écorner son image, mais de donner une vision un peu plus oblique de ce que peut être un héros. Dans le premier épisode, Hécube le met face à sa violence. Dans le deuxième, Calypso le met face à son incapacité à vivre au présent. Dans le troisième, Pénélope le confronte à ce que veut dire inscrire le temps dans une relation.

Quelle place occupe le chant dans votre mise en scène ?

L. G.: Une place essentielle. J’ai la chance de travailler avec le chœur Unikanti, qui est le chœur professionnel des enfants ayant suivi le cursus de la Maîtrise de Hauts-de-Seine. Ces chanteuses et chanteurs ont entre 20 et 30 ans. Les chants qu’ils interprètent, pour la plupart issus d’un répertoire sacré, viennent du fond des âges. Dans son texte, Claudine Galea a évacué la présence des dieux. Ce sont ces chants qui nous donnent accès à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous décolle du réel.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat