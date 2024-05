Le groupe Solar Magnet renoue avec le jazz funk des années 70

Groupe électrique inspiré par le jazz funk, Solar Magnet célèbre la sortie de son premier opus en club.

Quatre musiciens en quête de groove, réunis sous une bannière électrique et irradiante : Solar Magnet. Jean-Pascal Moget aux claviers, Claude Whipple à la guitare, Vincent Benoist à la basse électrique et Romain Piot à la batterie se plaisent à renouer avec l’esprit du jazz funk des années 1970. Dans leur ligne de mire, les Head Hunters de Herbie Hancock, le maitre de claviers Joe Zawinul et quelques autres maîtres du genre, pour qui le son des claviers, les riffs de guitare et les lignes de basse bien calées forment la base d’une musique énergique et communicative. Le collectif célèbre la sortie de son premier opus « Dreams Ablaze » au Sunset, où il a rodé son répertoire, qui dérive parfois vers le dub et des rythmiques binaires. En grand styliste de la guitare, Claude Whipple (Little Rock Story) apporte au groupe une appréciable variété d’effets qui se mêlent avec bonheur aux couleurs psyché du Rhodes de Jean-Pascal Moget.

Vincent Béssières