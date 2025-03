Les Ballets de Monte-Carlo dévoilent Les Quatre Tempéraments de Balanchine, Wartime Elegy d’Alexei Ratmansky, hommage à l’Ukraine, et La Nuit transfigurée de Marco Goecke, exploration intense de Schönberg.

Sous la direction de Jean-Christophe Maillot, la compagnie monégasque dévoile un programme composé de la pièce Les Quatre Tempéraments de George Balanchine, complété par deux créations contemporaines : Wartime Elegy d’Alexei Ratmansky, réponse chorégraphique à la guerre en Ukraine, et La Nuit transfigurée de Marco Goecke, inspirée de la partition de jeunesse d’Arnold Schönberg. La technique classique, nette et dynamique des Ballets de Monte-Carlo se déploie avec éclat dans Les Quatre Tempéraments (1946) de Balanchine, pièce fondatrice du New York City Ballet, alors encore appelé The Ballet Society. Inspiré par la théorie antique des humeurs, qui postule qu’un organisme sain repose sur l’équilibre des quatre éléments, ce ballet allie rigueur académique de la technique classique et modernité, en mêlant tours virtuoses, arabesques et lignes pures à une approche innovante de la composition.

Place à la création

Avec Wartime Elegy, Alexei Ratmansky livre une déclaration d’amour vibrante au peuple ukrainien. Né en Russie mais ayant grandi en Ukraine, le chorégraphe a choisi l’exil après l’invasion de son pays d’adoption. De cette rupture naît un ballet poignant, où la danse classique dialogue avec les traditions folkloriques, tant dans les danses que dans les costumes. Une célébration de la résilience et de la force d’un peuple, portée sur scène comme un acte de résistance. Enfin, l’Allemand Marco Goecke, maître d’un langage chorégraphique percussif et expressif, s’empare de La Nuit transfigurée d’Arnold Schönberg. Son style frénétique, fait de gestes saccadés et d’élans intenses, entre en collision avec la charge lyrique de la partition, promettant un moment d’émotion saisissant.

Belinda Mathieu