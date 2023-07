La Compagnie Vladimir Steyaert fait sortir l’art dramatique des théâtres en racontant la vie d’Alan Turing au sein d’une salle de classe. Un monologue participatif qui vaut essentiellement pour la présence de son interprète : le comédien Yann Métivier.

Rendez-vous est donné au 11 • Avignon, d’où les spectatrices et spectateurs partent pour rejoindre le Lycée Mistral, non loin de là. C’est dans l’une des salles de classe de l’établissement scolaire que le comédien Yann Métivier fait irruption, un masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale sur le visage. Nous sommes le 6 juin 1954. Cet homme au comportement insolite dit s’appeler Alan Turing. Il est notre nouveau professeur de mathématique. Sous prétexte de commencer à explorer les fondements et les applications de sa discipline, l’enseignant bègue, fébrile, maladroit, remonte le fil de son existence. Nous en connaissons déjà certains aspects. Né à Londres en 1912, héros de guerre qui parvint à décrypter le code dont les Nazis se servaient pour communiquer en secret, Alan Turing fut l’un des scientifiques dont les travaux menèrent à l’apparition de l’informatique et de l’intelligence artificielle.

Un plaidoyer contre les préjugés

En un peu plus d’une heure, la pièce écrite par Franck Gazal et Vladimir Steyaert aborde une quantité impressionnante de sujets, scientifiques et personnels. Sans jamais vraiment les creuser. On passe, dans une fuite en avant incessante, de l’émergence de la base 12 chez les Babyloniens à la cryptanalyse, d’observations sur les algorithmes à des réflexions sur les préjugés (en 1952, suite à un condamnation pour homosexualité, le mathématicien eut à choisir entre la prison et la castration chimique). Si le texte de Prof. Turing ne suscite pas un grand enthousiasme, l’interprétation de Yann Métivier, elle, se révèle exemplaire. C’est surtout pour cette performance pleine d’humour et de générosité que l’on assistera à ce biopic théâtral. Sous les yeux de son vieil ours en peluche Porgy, Yann Métivier noue des liens précieux avec le public. Et ouvre des réflexions toujours utiles sur la tolérance et l’acceptation des différences.

Manuel Piolat Soleymat