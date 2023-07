Sur les pas de Nietzsche mais sans se prendre au sérieux, Francesco Colaleo et Maxime Freixas de la Cie MF nous entrainent avec Ça ira dans une exploration rafraîchissante à l’orée de l’absurde.

Après C’est Pas Grave, Francesco Colaleo et Maxime Freixas, à la tête de la compagnie MF, continuent d’explorer nos expressions quotidiennes, jetées à la volée sans vraiment y penser, avec Ça ira. Ça ira donc, mais ça ira où et ça ira comment ? À la première question le trio de danseurs, dont les deux chorégraphes, répond, en écho au concept nietzschéen d’éternel retour, toujours au même endroit ! Mais nul besoin d’être féru de philosophie pour goûter pleinement leur marche remontant sans cesse la diagonale de la scène, pardon l’hypoténuse, qui comme chacun le sait a quelque chose à voir avec Pythagore.

Une marche perpétuelle dans tous ses états

Quant à la seconde : « ça ira comment ? », elle appelle deux réponses. S’il s’agit du moyen alors c’est à pied toujours, ensemble toujours, mais plus ou moins vite, plus ou moins serrés, en tournoyant, accroupi, à quatre pattes, en roulant au sol, en s’envolant, en se grimpant dessus, liste non exhaustive. Si l’on parle de leur état émotionnel il faut l’avouer tout de suite, ça ira plus ou moins bien : avec un entrain et une curiosité sans cesse renouvelés certes mais en riant ou en pleurant, en s’entraidant ou en se chamaillant. Pendant près d’une heure, ces trois très bons artistes chorégraphiques, étranges personnages aux têtes mouvantes comme des oiseaux, usent de la danse, du chant et du théâtre physique pour nous entraîner dans leur périple perpétuel que traverse un humour qui fait mouche. C’est drôle et rafraîchissant !

Delphine Baffour