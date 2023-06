Le refus de la différence, le repli sur soi et la résistible ascension du racisme, le tout dans la bonne humeur et la concorde, sont au cœur de cet Home movie.

Ils sont quatre sur scène, en costume de fête, mi showbiz, mi Années Folles. Une atmosphère de fête, une entente qui ne se tarit jamais, à la manière d’un Don’t look up version intolérance et refus de l’autre. Inspiré par l’absurde beckettien, le huis clos écrit par Suzanne Joubert et mis en scène par Jérôme Wacquiez raconte la silencieuse montée du repli sur soi dans un groupe où chacun ne parvient plus à accepter la différence. La maison tremble, le plancher flotte, loin de tout naturalisme, dans un monde en perte de repères. Tout sourire, sans animosité, on échange à demi-mots, sur les enfants des voisins, les voisins, enfin, les autres, enfin, ceux qui ne sont pas comme nous, enfin, on se comprend. Une fable d’une malheureuse actualité sur l’essor du racisme en dents blanches et costumes pailletés.

Eric Demey