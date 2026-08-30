Créé le 20 mai dernier au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine — centre dramatique national que la metteuse en scène Fanny de Chaillé dirige depuis deux ans — Ultrasensibles sonde la matière de nos identités et de nos existences. Traces du passé, émotions du présent : quand théâtre, musique et corporalité s’entrelacent pour questionner nos vies.

Au fond, qui sommes-nous vraiment ? Qu’est-ce qui, du passé et du présent, nous constitue ? Et de quelle façon ? Quel rôle les traces d’hier, voire d’avant-hier, peuvent-elles jouer — jouent-elles — dans l’appréhension concrète de notre présent individuel et de nos existences partagées ? Au sortir d’Ultrasensibles, spectacle à la vivacité inspirante conçu par la metteuse en scène Fanny de Chaillé, se bousculent dans nos têtes des tas de questions. Comme se bousculent les empreintes d’un théâtre choral qui s’expriment par le jeu, par le corps et par la musique. Sur un plateau entièrement nu, huit comédiennes et comédiens (Margot Alexandre, Maudie Cosset-Chéneau, Luna Desmeules, Malo Martin, Pierre Ripoll, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz), accompagnés d’une musicienne (Sarah Murcia) et d’un musicien (Gilles Coronado), dessinent un enchaînement virtuose de saynètes qui traversent l’histoire d’une famille et de ses membres. Tout commence par l’évocation d’un anniversaire de mariage. Puis, une cave est vidée. S’ensuit la remontée d’un entrelacs de souvenirs à la mémoire d’une mère, d’un père et de leurs enfants.

Une famille plonge dans ses souvenirs

Des souvenirs concrets qui resurgissent grâce à des photos, des films familiaux, des disques, des journaux intimes, des messages téléphoniques rescapés du passé. Cette matière mémorielle est investie sur le plateau par une troupe d’admirables interprètes. Margot Alexandre, dans le rôle de la mère, s’illustre dans des moments d’une drôlerie irrésistible. Individuelle ou bien multiple, circulant alors d’un personnage à un autre tel un souffle de vent, la parole dit ici à la fois le singulier et le collectif, ce qui fractionne et ce qui réunit. Les corps, eux aussi, peignent les couleurs de la vie. Ils composent des tableaux chorégraphiques saisissants. Alors, si cette farandole de récits puisant dans l’intime et le générationnel part parfois un peu dans tous les sens, elle ne nous perd jamais. Car elle a du style, de la malice et du caractère. Avec Ultrasensibles, Fanny de Chaillé tend un miroir vibrant à nos egos et à nos consciences. Elle le fait avec panache et beaucoup de générosité.

Manuel Piolat Soleymat