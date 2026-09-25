Pour l’année 2026 qui commémore les 150 ans de la mort de George Sand, la comédienne et violoncelliste Ophélie Humbertclaude adapte la correspondance que la romancière a entretenue avec Marie d’Agoult en un théâtre musical jalonné de pièces de Chopin et Liszt, qu’elle interprète aux côtés de la pianiste Juliane Croizet.

George Sand et Marie d’Agoult se rencontrent dans un salon parisien en 1835. L’une est la maîtresse de Chopin, l’autre de Liszt, les deux plus grands pianistes de leur temps. Toutes les deux sont écrivaines et ont, au cours de leur destinée exceptionnelle, bravé les carcans que leur imposait la société. Pendant dix ans, les deux femmes vont entretenir une correspondance passionnée, où s’exprime une amitié fusionnelle, voire exaltée, et qui éclaire la condition des femmes à une époque où l’autonomie leur était refusée. À partir de ce corpus de lettres, Ophélie Humbertclaude imagine une plongée épistolaire et musicale dans les débats entre ces deux figures féminines majeures du Romantisme et leurs confidences, pensée pour l’écrin intimiste du Théâtre de Nesle comme une invitation au cœur de leurs âmes. Dans ce croisement entre les mots et les notes, la musique de Chopin et Liszt ne sert pas de simple accompagnement, mais fonctionne comme un révélateur des émotions et des pensées profondes vécues par les deux femmes.

Une narration tissée avec la musique de Chopin et Liszt

Dernière publiée par Chopin et dédiée à Franchomme, la Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 65 est l’une des rares pièces que le maître franco-polonais a composées dans le répertoire chambriste. Elle réunit les deux comédiennes de cette création, également instrumentistes, la violoncelliste Ophélie Humbertclaude et la pianiste Juliane Croizet, qui, à tour de rôle, incarnent chacune des deux épistolières dans un récit à deux voix jalonné par un florilège chopinien. La partition associe la Ballade n°2 en fa majeur op. 38 et des miniatures telles qu’un nocturne ou un prélude, avec des exemples du piano évocateur de Liszt, tirés des Années de pèlerinage ou de transcriptions de poèmes symphoniques du maître hongrois. À l’heure où la question de l’entrée de George Sand au Panthéon anime le débat politique, le spectacle fait résonner comme un murmure sensible et intime la question de la place des femmes dans le monde des arts et la société, de leur émancipation qui reste un combat d’actualité.

Gilles Charlassier