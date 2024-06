« Bébé », chorégraphie Julie Botet alias Yonsk

Avec Bébé, Julie Botet sous le nom de Yonsk utilise le geste dansé pour parler de la mort et des rites funéraires.

C’est le premier projet solo de Julie Botet, metteuse en scène et chorégraphe. Inspirée par une citation du journal de Frida Kahlo, “Yo soy la desintegraciòn”, elle s’intéresse au processus de désintégration des corps. Rites funéraires, croyances et rapports à la spiritualité, la chorégraphe interroge notre relation profonde à la disparition, celle qui œuvre au-delà des protocoles et qui se heurte aux « sociétés de marbre qui censurent les endeuillés ». Une quête intime et spirituelle guidée par le souvenir qui célèbre l’enfance, au commencement de tout.

Louise Chevillard