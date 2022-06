Dans la solitude des champs de coton, chorégraphie Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Le Théâtre du Corps a déjà porté en mouvements La Leçon de Ionesco, Lorenzaccio de Musset, questionné aussi Shakespeare et Aragon. La compagnie de danse de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault s’empare cette fois-ci de la pièce de Bernard-Marie Koltès pour en dégager une gestuelle chorégraphiée et expressive, patte emblématique de son travail.

Écrite en 1985, la pièce Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès prend sa source dans les docks malfamés de Manhattan. Un dealer et un promeneur tombent l’un sur l’autre. Dans une métaphore de l’offre et de la demande, s’engage un combat verbal. Un deal, comme paradigme des rapports humains, comme allégorie du désir, se matérialise dans les mots, et bientôt, dans les corps de Julien Derouault et Abdel-Rahym Madi. Il y a ce que l’on veut, et ce que l’autre possède. « Mes personnages sont passionnés ; ils ont envie de vivre et en sont empêchés ; ce sont des êtres qui cognent contre les murs » indique Bernard-Marie Koltès. La création du Théâtre du Corps, elle, n’enferme pas ses interprètes, qui au contraire expriment avec ferveur la puissance les mots du dramaturge.

Et dans les corps dansent les mots

Accompagnés d’un univers sonore techno, et d’une création lumineuse désormais propre au Théâtre du Corps, les deux danseurs se prêtent à un jeu chorégraphié sophistiqué, cherchant à sauter les obstacles imaginés par Koltès. Jouant sur l’essence même de la danse, à savoir son énergie, son espace, son temps, et son rapport aux autres, la proposition l’instaure comme support sémantique et fait parler ce que l’on ne dit pas, ce que Koltès affirmait en filigrane de son texte. « La danse provoque, trouble, déstabilise, fait réagir ». La distance physique entre deux êtres que tout oppose, rassemblés dans un même espace neutre, s’exprime bien sûr, mais il est surtout question de deux individualités devant composer avec l’Autre, malgré une attraction presque mécanique. La respiration devient visible, et la danse s’en joue.

Louise Chevillard