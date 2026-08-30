Le pianiste Shai Maestro présente son récent The Guesthouse, un projet où il est à la manœuvre en quartet.

« The Guesthouse parle de collaboration, d’inclusion et de l’essence même de l’accueil. C’est mon projet le plus ambitieux à ce jour, tant sur le plan sonore que compositionnel. » Le pianiste que l’on découvrit avec le contrebassiste Avishai Cohen s’est entouré cette fois d’une équipe ad hoc : Ofri Nehemya à la batterie, Jorge Roeder à la contrebasse et Gadi Lehavi aux claviers forment un quartette propice aux envolées les plus lyriques comme aux apnées plus oniriques, avec dérivations vers la musique électronique et inclusion du classique contemporain. Soit une variation des plaisirs qui colle parfaitement au propos du quasi quadragénaire (Maestro est né en 1987) : poser les fondations d’une maison ouverte, susceptible d’accueillir tout type de rencontres et de permettre des croisements en tous genres.

Jacques Denis