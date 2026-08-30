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N°345
septembre 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Le pianiste Shai Maestro présente son récent « The Guesthouse », en quartet riche en croisements et partages.

Le pianiste Shai Maestro présente son récent « The Guesthouse », en quartet riche en croisements et partages. - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Philharmonie de Paris
©Shai Maestro, un pianiste dont les clefs ouvrent bien des portes. © Joachim Bertrand
Shai Maestro, un pianiste dont les clefs ouvrent bien des portes. © Joachim Bertrand

Philharmonie de Paris

Publié le 30 août 2026 - N° 346

Le pianiste Shai Maestro présente son récent The Guesthouse, un projet où il est à la manœuvre en quartet. 

« The Guesthouse parle de collaboration, d’inclusion et de l’essence même de l’accueil. C’est mon projet le plus ambitieux à ce jour, tant sur le plan sonore que compositionnel. » Le pianiste que l’on découvrit avec le contrebassiste Avishai Cohen s’est entouré cette fois d’une équipe ad hoc :  Ofri Nehemya à la batterie, Jorge Roeder à la contrebasse et Gadi Lehavi aux claviers forment un quartette propice aux envolées les plus lyriques comme aux apnées plus oniriques, avec dérivations vers la musique électronique et inclusion du classique contemporain. Soit une variation des plaisirs qui colle parfaitement au propos du quasi quadragénaire (Maestro est né en 1987) : poser les fondations d’une maison ouverte, susceptible d’accueillir tout type de rencontres et de permettre des croisements en tous genres.

Jacques Denis

A propos de l'événement

The Guesthouse
du vendredi 2 octobre 2026 au vendredi 2 octobre 2026
Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

à 20h00. Tél. : 01 44 84 44 84.

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