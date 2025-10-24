Dans Polar(e), Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent, accompagnés de quatre partenaires de jeu intrépides, s’élancent dans une enquête policière rocambolesque enchâssée dans un procédé de mise en abyme théâtrale. Cette comédie satirique nous fait tout d’abord rire, avant de nous confronter à ses déséquilibres.

Tous deux arrivent dans la salle de spectacle avec quelques minutes de retard. La représentation aurait déjà dû commencer lorsqu’ils s’installent parmi les spectatrices et spectateurs, échangeant à voix hautes quelques réflexions bien senties sur leur condition de créatrice et créateur de théâtre (public). Jean-Luc Vincent et Céline Fuhrer commencent, dans Polar(e), par jouer leurs propres rôles. Ils posent ensemble les jalons d’une mise en abyme qui, peu après, laissera la place à une fiction policière à l’intérieur de laquelle les deux artistes interprètent différents personnages. Ou plutôt différentes figures, tant les protagonistes de l’enquête à laquelle ils prennent part relèvent d’archétypes ouvertement caricaturaux. Les deux complices finissent par rejoindre sur scène les comédiens Robert Hatisi, Nabila Mekkid, Cédric Moreau et Alexandre Steiger. La drôle d’équipe nous entraîne dans une histoire de disparition au sein du milieu théâtral. Un metteur en scène subit un interrogatoire musclé dans un commissariat de police. Car c’est lui, le dernier, qui a vu Hocine Kadiri, un jeune acteur de dix-sept ans qui s’est volatilisé.

Le rire est-il toujours politique ?

Costumés et perruqués comme s’ils sortaient d’un cartoon, une juge, un avocat, des inspectrices, des gens de théâtre et des héros de tragédie tirent les fils parodiques d’une instruction judiciaire truffée de gags. Si ces derniers commencent par faire rire, l’avancée dans le grotesque de la mise en abyme imaginée par Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent, anciens membres des Chiens de Navarre, perd assez vite de la force. Car la narration dans laquelle nous sommes plongés ne met pas en perspective les facilités sur lesquelles elle s’appuie. Certaines scènes tirent en longueur. On attend le retournement de situation qui viendra, on s’en doute, redonner du sens à cette proposition en perte d’équilibre. Mais lorsque cette bouffée d’oxygène arrive, la représentation touche presque à sa fin… Le rire est-il toujours politique, comme le suggère Céline Fuhrer dans cet épilogue qui la voit redevenir la co-autrice et co-metteuse en scène du spectacle auquel on assiste ? Quant au théâtre, dans quelle mesure peut-il vraiment être un art populaire ? Ces petites bulles de pensée, gorgées d’ironie, restent en suspens. Elles participent, comme d’autres, à l’esprit goguenard d’une comédie aux accents de farce qui, ne voulant pas donner l’air de se prendre au sérieux, éclipse la profondeur de son champ de vision.

Manuel Piolat Soleymat