Une pièce étonnante qui réunit des blockbusters musicaux, des chorégraphes de renom, et deux organistes de génie avec le L.A. Dance Project et Compagnie Converge.

Plenum / Anima est une sorte de rencontre inopinée qui réunit dans un même spectacle Olivier Latry, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris, son épouse d’origine coréenne et tout autant organiste Shin-Young Lee, qui vont interpréter, sur le grand orgue de la Philharmonie de Paris, des tubes musicaux intemporels, comme la Passacaille et fugue en do mineur de Bach (soit la musique du célèbre Le Jeune homme et la Mort de Roland Petit), Les Danses polovtsiennes de Borodine et Le Sacre du printemps de Stravinsky (sur une version pour piano à quatre mains signée du compositeur). Évidemment, toutes ces partitions ont été utilisées et recyclées par toutes sortes de chorégraphes. Mais cette fois, ce sont rien moins que Benjamin Millepied, le Mozambicain Idio Chichava, dont on a pu voir récemment Vagabundus, et l’Américain Jobel Medina qui vont créer une pièce en réunissant leurs cultures marquées par les questions de migrations, en rassemblant leurs histoires d’artistes sans frontières. Indéniablement à voir.

Agnès Izrine