Avec onze danseurs et danseuses issus de toutes les disciplines chorégraphiques, Aljism est une satire burlesque sur la danse et son milieu.

Soria Rem et Mehdi Ouachek sont deux pointures du hip-hop. Elle a remporté le Battle of the Year avec Wanted Posse, lui a créé sa première chorégraphie avec Bruce Chiefare. Ils fondent Art Move Concept en 2013, inventent très vite leur propre technique, « l’abstract », qui mêle plusieurs disciplines. Outre le hip-hop, ils empruntent à la danse classique comme contemporaine, aux arts du cirque, au jazz, pour développer une écriture très fluide, souple, jouant sur la musicalité et l’émotion. Aljism, qui signifie les corps en arabe, joue sur cette multiplicité d’expériences chorégraphiques, et lutte contre toutes les chapelles et les frontières artistiques avec beaucoup d’humour et de distance pour créer une pièce burlesque et poétique, mais plongée dans un monde étrange et vaguement inquiétant, inspiré par le cinéma de Tim Burton. Par le biais de la danse Sonia Rem et Mehdi Ouachek créent une vraie satire chorégraphique, se moquant du ridicule des préjugés ou des discours stéréotypés sur leur art.

Agnès Izrine