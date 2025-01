Le Jin Xing Dance Theatre Shangai investit le Théâtre des Champs-Élysées avec deux programmes.

Chorégraphe et animatrice de talk-shows aux 100 millions de spectateurs, Jin Xing est une star en Chine. Après avoir étudié la danse dans l’armée de son pays puis aux États-Unis et en Europe, elle a monté à Shangaï sa compagnie contemporaine en 1999. Celle-ci interprète ses créations mais invite également d’autres artistes à la renommée internationale. Elle présente au Théâtre des Champs-Élysées deux programmes. Le premier intitulé Trinity (27 et 28 février) regroupe Sacre d’Emanuel Gat, Echo de la Sud-africaine Moya Michael et Cage Birds du Néerlandais Arthur Kuggeleyn. Le second propose Wild Flowers (1 et 2 mars), œuvre du même Arthur Kuggeleyn.

Delphine Baffour