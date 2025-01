Au 104, la performeuse suisse Pamina de Coulon déploie FIRE OF EMOTIONS : NIAGARA 3000, un monologue enflammé et saturé d’émotions pour parler du désastre écologique et de la colonisation.

Pour parler d’écologie, elle n’y va pas de main morte. Depuis 2014, l’artiste suisse Pamina de Coulon s’est lancé dans une saga d’« essais parlés » intense sous le titre Fire of emotions. Le quatrième opus de cette série, Niagara 3000 est une nouvelle logorrhée, qui déverse en torrents réflexions et indignations sur la gestion de l’eau, l’énergie et la colonisation. Sur scène, assise sur un pouf, face à un faux rocher et devant des rideaux en velours, la performeuse nous fait traverser sa colère face au business touristique écocide des chutes du Niagara, ou au barrage Hoover dans le Nevada. Elle nous initie au concept Dead Land, Dead Water (terre morte eau morte), théorisé par la sociologue Saskia Sassen. Alternant entre larmes de douleur et humour salvateur, la pièce se révèle comme un manuel d’action politique.

Belinda Mathieu