Plateau hip-hop avec Mounia Nassangar et Arnaud Deprez

À la Villette, Mounia Nassangar fait briller son whacking dans l’atmosphère envoûtante de S.T.U.C.K. tandis qu’Arnaud Deprez transpose une figure phare du break sur un rythme méditatif avec Le Culte du Freeze.

C’est une star du whacking française, cette danse qui fait tourner les bras comme des moulinets. Mounia Nassangar fait rayonner cette danse née dans les communautés noir et latino dans les années 1970 à Los Angeles, dont l’expressivité s’inspire des stars du ciné de l’époque. Après s’être illustrée dans le film Climax (2018) de Gaspar Noé et le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier (2019), elle dévoile S.T.U.C.K., une pièce qui fait jaillir des émotions intenses dans une ambiance cinématographique. À ses côtés, Arnaud Deprez digresse sur le freeze, figure du breakdance qui consiste à marquer une pause dans le mouvement dans Le Culte du Freeze. Sur scène, des outils de mesure géométriques, compas et équerres géantes, sont manipulés par trois danseurs. Les imaginaires hip-hop dialoguent avec des symboliques plus ésotériques, entre séance de méditation et culte de la géométrie sacrée.

Belinda Mathieu