« Duet » de Fabrice Mazliah au Musée de l’Orangerie

Retour du danseur et chorégraphe suisse Fabrice Mazliah au Musée de l’Orangerie, dans une création in situ et partagée en duo.

C’est à l’âge de 20 ans que le Suisse Fabrice Mazliah a intégré l’école de Maurice Béjart à Lausanne, un laisser-passer pour travailler ensuite avec les plus grands : Jiří Kylián d’abord, puis William Forsythe, de qui il devint un proche collaborateur. Ces deux expériences sont le terreau commun qu’il partage avec le Français Cyril Baldy, et c’est là tout le sel de la rencontre chorégraphique sur le point de naître devant les Nymphéas de Monet au Musée de l’Orangerie. Fabrice, qui connaît très bien les lieux pour y avoir dansé en 2022 Forsythe improvisations, revisitant le patrimoine de son maître américain, s’attache aujourd’hui à composer dans les strates de la mémoire des deux hommes. Tous deux danseurs virtuoses et chorégraphes indépendants, ils ont le goût de la pédagogie et de la transmission, et le savoir-faire pour installer un dialogue direct avec le public et avec l’espace, si puissamment habité. Une véritable création in situ.

Nathalie Yokel