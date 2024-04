Le Théâtre de la Ville réitère son focus consacré à la création européenne, nouvellement nommé “Place à l’Europe”. Du 22 mai au 7 juin, quatre pièces flamandes et britanniques évoquent traditions, traumas familiaux et coloniaux, entre danse et théâtre.

Pour sa 13e édition, “Chantiers d’Europe”, le temps fort du Théâtre de la ville dédié à la création européenne, est rebaptisé “Place à l’Europe”. Quatre artistes basés en Belgique et en Grande-Bretagne occupent l’affiche. Côté théâtre, Lisaboa Houbrechts, la prodige flamande de 32 ans, nous fait traverser l’histoire des années 1940 à 1970, dans Pépé Chat, où comment Dieu a disparu, pour dénoncer les violences sexuelles de l’institution catholique. Les souvenirs d’un grand-père, vus à travers les yeux de sa petite-fille, témoignent de l’intrication complexe des traumas générationnels, qui prennent racine autant dans l’intime que dans la grande Histoire. Elle y fait dialoguer compositions de Bach, iconographie religieuse et visions des maîtres flamands. Son précédent Bruegel (2019), qui tirait le portrait du peintre éponyme, n’est pas loin.

Parier sur la danse

Si la tête d’affiche œuvre en théâtre, c’est bien la danse qui est mise à l’honneur, avec trois propositions qui explorent diverses esthétiques. Le Britannique Kwame Asafo-Adjei creuse l’impact des évolutions de la société sur la cellule familiale avec Family honour. Dans une pièce où un couple règle ses différends autour d’une table, techniques hip-hop et contemporaines se mêlent pour créer une expressivité théâtrale. La street dance jaillit aussi dans Until we Sleep du Londonien Botis Seva qui exhume les secrets et traumas coloniaux dans une atmosphère dense et chaotique. Puis, le duo composé du Basque Igor Urzelai et du Sarde Moreno Solinas, tous deux basés à Londres, évoque dans Karrasekare les chants et danses traditionnels avec dénuement et facétie. Une manière de mettre en scène les conséquences de la crise économique espagnole.

