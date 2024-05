Le chorégraphe mozambicain Idio Chichava explore l’expressivité du corps et célèbre la vie avec Vagabundus, une pièce portée par l’impact explosif de la danse et des voix.

Pourquoi avoir nommé cette création Vagabundus ?

Idio Chichava : Dans son sens étymologique, le vagabond est celui qui voyage, l’homme errant qui n’a pas de destin inscrit, toujours à la recherche d’un lieu pour s’installer ou continuer son voyage. Sa signification péjorative, de brigand, de paresseux, existe aussi. Je joue donc sur ce double sens. La pièce est aussi liée à mon retour au Mozambique, après quatorze ans en France où je passais pour un touriste.

« Avec Vagabundus, apparaît un nouveau langage que je nomme “corps global“. »

Comment le transcrivez-vous dans votre spectacle ?

I.C. : Pour moi, la migration est tout autant intérieure que géographique ou géopolitique. Nous exploitons toutes les idées liées à la migration mais au départ la question fut de l’ordre de la pratique physique. Comment déplacer ce que l’on nous a appris, comment le déconstruire ? D’où la nécessité de travailler en s’inspirant d’un rituel de danse du peuple Makonde vivant au Mozambique et dans les pays voisins, avec ces danseurs qui le pratiquaient, pour les entraîner ailleurs. Avec Vagabundus, apparaît un nouveau langage que je nomme « corps global ». C’est-à-dire qui ne dissocie pas la danse, la voix et le mouvement, où l’énergie et le collectif soutiennent la qualité individuelle de chaque danseur.

Où et comment avez-vous recruté ces treize danseurs-chanteurs ?

I.C. : Ils viennent tous de la danse traditionnelle, certains ont appris la danse par des rites d’initiation dans leurs villages. Ils dansent et chantent, car au Mozambique ce ne sont pas des arts séparés. Mon seul apport est de les introduire aux processus de création, de travailler par rapport à leur expérience sur l’espace scénique, de questionner de nouvelles esthétiques. Et Vagabundus les entraîne dans la voie professionnelle afin de contribuer à une reconnaissance de la danse comme profession sérieuse.

Propos recueillis par Agnès Izrine