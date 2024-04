Cette pièce de Marco Berrettini est un ballet de chambre pour corps et piano pensé en termes d’énergie, fréquence et vibration.

Toujours décalé et toujours pertinent, Marco Berrettini délivre dans My Soul is my Visa une sorte de nostalgie psychédélique qui colle à notre monde désenchanté. Cinq interprètes, en tenues flashy très seventies, jouent au piano des partitions signées Erik Satie, Niels Frahm, Meredith Monk ou Nina Simone, entre autres. La chorégraphie joue d’une sorte de funk disco soul en décéléré, qui, par sa gestuelle comme par son insistance sur les regards, rapproche, de façon impromptue, les interprètes des spectateurs. Déhanchements lents et syncopés ou flexions baroques appuyées tissent le vocabulaire de ce spectacle, sorte de manifeste délirant et rétro où le disco finit par l’emporter. Faisant résonner danse, musique et voix de manière étrange et un peu déphasée, le chorégraphe, ex-champion d’Allemagne de danse disco passé par l’école de Pina Bausch, met à l’épreuve ces questions au sein de son univers humoristique et incertain.

Agnès Izrine