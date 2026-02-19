Les pianistes russes Dmitry Masleev, Nikolaï Lugansky et Anna Vinnitskaya se succèdent avenue Montaigne.

Ils appartiennent à des générations différentes mais s’inscrivent tous dans la filiation de la grande école russe : celle de Konstantin Igoumnov, Lev Oborine et Tatiana Nikolaieva. Le plus jeune, Dmitry Masleev (37 ans), a été révélé au Concours Tchaïkovski 2015. Son intelligence orchestrale du piano fait merveille dans Rachmaninov ou Tchaïkovski mais aussi dans les architectures classiques qu’il joue le 14 mars (Mozart, la Sonate « pathétique » de Beethoven) au côté de Prokofiev (Sonate n° 2). À peine plus âgée, Anna Vinnitskaya privilégie (le 24) des pièces plus brèves : Ravel – qu’elle joue avec beaucoup de naturel –, Scriabine, Brahms (Intermezzi) et Rachmaninov (Variations Corelli). Quant à Nikolaï Lugansky, il offre (le 16) un diptyque Schumann (Carnaval de Vienne, Humoreske) et Chopin (Préludes op. 28), festival de caractères romantiques.

Jean-Guillaume Lebrun