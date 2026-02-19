Pianistes russes au TCE avec Dmitry Masleev, Nikolaï Lugansky et Anna Vinnitskaya
Théâtre des Champs-Élysées / récital pianoPublié le 19 février 2026 - N° 341
Les pianistes russes Dmitry Masleev, Nikolaï Lugansky et Anna Vinnitskaya se succèdent avenue Montaigne.
Ils appartiennent à des générations différentes mais s’inscrivent tous dans la filiation de la grande école russe : celle de Konstantin Igoumnov, Lev Oborine et Tatiana Nikolaieva. Le plus jeune, Dmitry Masleev (37 ans), a été révélé au Concours Tchaïkovski 2015. Son intelligence orchestrale du piano fait merveille dans Rachmaninov ou Tchaïkovski mais aussi dans les architectures classiques qu’il joue le 14 mars (Mozart, la Sonate « pathétique » de Beethoven) au côté de Prokofiev (Sonate n° 2). À peine plus âgée, Anna Vinnitskaya privilégie (le 24) des pièces plus brèves : Ravel – qu’elle joue avec beaucoup de naturel –, Scriabine, Brahms (Intermezzi) et Rachmaninov (Variations Corelli). Quant à Nikolaï Lugansky, il offre (le 16) un diptyque Schumann (Carnaval de Vienne, Humoreske) et Chopin (Préludes op. 28), festival de caractères romantiques.
Jean-Guillaume Lebrun
du samedi 14 mars 2026 au mardi 24 mars 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris
Les 14, 16 et 24 mars à 20h. Tél. : 01 49 52 50 50.