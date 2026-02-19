Nouvelle production de « Faust » de Gounod avec le chef Laurent Campellone
Opéra de Versailles / Opéra mis en scènePublié le 19 février 2026 - N° 341
En coproduction avec l’Opéra de Tours qui crée le spectacle quelques semaines plus tôt début mars, l’Opéra de Versailles présente une nouvelle mise en scène de Faust signée par Jean-Claude Berutti, avec un plateau qui fait la part belle au chant français, sous la baguette de Laurent Campellone.
Tous deux natifs de la métropole de Toulon, Laurent Campellone et Jean-Claude Berutti se sont régulièrement côtoyés à Saint-Etienne, lorsque le premier était directeur musical de l’Opéra à l’époque où le second était à la tête du Centre Dramatique National de la ville. Ils se retrouvent dans Faust, un des ouvrages les plus joués de ce répertoire français dont le chef, directeur de l’Opéra de Tours depuis 2020, a fait redécouvrir plus d’un joyau oublié. Jalonnée d’airs célèbres, l’adaptation par Gounod de la pièce de Goethe relatant les aventures du vieux savant à qui le diable va redonner la jeunesse est, dans cette nouvelle production, servie par quelques figures de la relève du chant français, tels Vannina Santoni en Marguerite et Julien Behr pour le rôle-titre, ou, dans les emplois secondaires, avec Siébel qui sied comme un gant à Éléonore Pancrazi, et Anas Séguin en Valentin.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementFaust
du dimanche 22 mars 2026 au lundi 30 mars 2026
Opéra royal de Versailles
Château de Versailles, 3 place Léon Gambetta, 78000 Versailles
Le 22 mars à 15h, les 24, 26 et 30 mars à 19h30, le 28 mars à 19 heures.
Tél. : 01 30 83 78 89. Durée : 3h30 avec 1 entracte.