En coproduction avec l’Opéra de Tours qui crée le spectacle quelques semaines plus tôt début mars, l’Opéra de Versailles présente une nouvelle mise en scène de Faust signée par Jean-Claude Berutti, avec un plateau qui fait la part belle au chant français, sous la baguette de Laurent Campellone.

Tous deux natifs de la métropole de Toulon, Laurent Campellone et Jean-Claude Berutti se sont régulièrement côtoyés à Saint-Etienne, lorsque le premier était directeur musical de l’Opéra à l’époque où le second était à la tête du Centre Dramatique National de la ville. Ils se retrouvent dans Faust, un des ouvrages les plus joués de ce répertoire français dont le chef, directeur de l’Opéra de Tours depuis 2020, a fait redécouvrir plus d’un joyau oublié. Jalonnée d’airs célèbres, l’adaptation par Gounod de la pièce de Goethe relatant les aventures du vieux savant à qui le diable va redonner la jeunesse est, dans cette nouvelle production, servie par quelques figures de la relève du chant français, tels Vannina Santoni en Marguerite et Julien Behr pour le rôle-titre, ou, dans les emplois secondaires, avec Siébel qui sied comme un gant à Éléonore Pancrazi, et Anas Séguin en Valentin.

Gilles Charlassier