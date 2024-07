Emmenée par Séverine Bidaud la Cie 6ème dimension nous convie à une conférence très dansée sur le hip-hop, à la fois savante et hyper accessible, pleine d’humour et virtuose.

Tout commence par la diffusion sur grand écran d’images des années 1940 comme celles des très athlétiques danseurs de claquettes Nicholas Brothers, ou des années 1970 avec les mouvements robotiques du mime Robert Shields. Lorsque de la musique hip-hop se superpose aux vidéos des spécialistes de Lindi Hop que sont Al Minns et Leon James, ou de Bill Bailey à qui l’on doit le premier moonwalk, la parenté est évidente. Retour ici et maintenant puisque déboule sur le plateau un danseur pour une démonstration de breaking des plus virtuoses. Séverine Bidaud lui emboîte le pas : « impressionnant, non ? ». Oui impressionnant ! Une fois identifiées les origines de ce hip-hop qui émeut et met en mouvement la chorégraphe, nous la suivons de ses cours de classique et de jazz à Drancy jusqu’au Forum des Halles où elle admire avec sa sœur – ici interprétée par Cynthia Barbier – les bboys et les bgirls, de Los Angeles à New-York. Tout en se transformant en Lady Séverine elle remonte l’histoire des grands courants de sa discipline.

Peace, unity, love & having fun

Aux mots de Séverine Bideau s’ajoutent des vidéos et des démonstrations dansées toujours plus spectaculaires (Clément James, Creesto qui est champion du monde de popping et Cault Nzelo sont des interprètes formidables). Dans une volonté de partage constante, elle multiplie les adresses et les questions au public qu’elle tutoie, nous invitant même régulièrement à expérimenter diverses figures depuis notre siège. En sortant de la salle, non seulement le locking, le popping ou le breaking n’ont presque plus de secret pour nous, mais nous avons pu assister à un superbe Lac des cygnes – puisque le hip-hop a fini par s’emparer des scènes pour mettre sa danse au service d’un propos – et ressenti les belles valeurs que véhicule cet art. Un spectacle justement acclamé de 7 à 77 ans, qui fait un bien fou et que l’on vous recommande très chaleureusement.

Delphine Baffour