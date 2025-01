Peer Gynt par Olivier Py

Olivier Py met en scène son adaptation de Peer Gynt d’Ibsen avec la musique que Grieg avait écrite pour les premières représentations de la pièce.

Fantaisie poétique qui se distingue des pièces réalistes qu’Ibsen écrira par la suite, Peer Gynt, œuvre emblématique de la littérature scandinave, décrit l’errance initiatique d’un anti-héros hâbleur fuyant la réalité dans des mensonges et des aventures picaresques. Le fanfaron parcourt les mondes réels et imaginaires, de la montagne natale et du souterrain des trolls jusqu’en Afrique et en Arabie, avant le retour vers la Norvège, vieux, au seuil de la mort, après s’être enfin dépouillé de ses rêves et de ses élans illusoires. Nourrie par les contes populaires, cette farce sur la quête de soi dans le vaste monde, imaginée à l’époque où se forgent les identités nationales d’abord comme un poème dramatique pour la lecture, a été portée à la scène avec une musique de Grieg. Des 23 numéros de la partition, le compositeur a tiré deux suites symphoniques pour le concert – la mélodie pastorale de la flûte de Au matin et la marche crescendo de Dans l’antre du roi de la montagne comptent parmi les pages les plus célèbres du répertoire.

Une adaptation dans l’esprit originel de la pièce comme théâtre musical

Pour autant, hors de la ville de Bergen, où est né et a vécu Grieg, l’ouvrage reste aujourd’hui rarement représenté avec la musique du compositeur norvégien, avec un orchestre en fosse. C’est à ce retour à l’hybridation théâtrale originelle que revient Olivier Py, dans un spectacle où il propose sa propre adaptation de la fable philosophique, en français et en anglais. Le metteur en scène – et directeur du Châtelet depuis 2023 – s’entoure de ses comparses habituels, Pierre-André Weitz à la scénographie et Bertrand Killy aux lumières, pour cette production réalisée avec l’Orchestre de chambre de Paris, placé sous la direction de la cheffe estonienne Anu Tali. Le plateau réunit une troupe de comédiens et chanteurs polyvalents, avec quelques fidèles d’Olivier Py, à l’exemple de Bertrand de Roffignac, révélé à Avignon dans la pièce fleuve du dramaturge français, Ma jeunesse exaltée.

Gilles Charlassier