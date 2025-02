À Louveciennes, le pianiste Ingmar Lazar propose une programmation ouverte et une relation facile entre les artistes et le public.

Un festival est d’abord une fête, un moment où la musique se partage. Au Festival du Bruit qui pense, chaque concert se prolonge par un échange avec les artistes. Il y a de quoi discuter, tant les programmes jouent la variété, des œuvres comme des formes. Ainsi Stephen Kovacevich, légende vivante du piano, ouvre-t-il cette neuvième édition, plongeant au cœur de son répertoire avec Brahms (extraits des Klavierstücke op. 76 et op. 118) puis Bartók : des extraits de la Suite « En plein air » par lesquels il accompagne la projection d’un film de sa fille Stéphanie Argerich. Suivra une improvisation au piano de Peter Vizard sur Le Vagabond de Charlie Chaplin.

Rencontres avec les compositeurs-interprètes

Le deuxième concert invite à la rencontre de compositeurs-interprètes : le hautboïste Vincent Friberg, les pianistes Pascal Arnault et Ziad Kreidy font entendre leurs propres œuvres (dont cinq en création), accompagnés par Ingmar Lazar et le trompettiste – et baryton – Thibault Darbon. Musique de chambre toujours le 14 mars avec la clarinettiste Marija Pavlovic et l’altiste

Isabel Villanueva rejoignant Ingmar Lazar (Mozart, Schumann, Bizet, Falla), le 15 mars avec Giuseppe Gibboni (violon) et Carlotta Dalia (guitare), de Paganini à Piazzolla, et le 16 avec le duo violon-piano des Ukrainiens Andrej Bielow et Igor Tchetuev (Schubert, Prokofiev, Franck).

Jean-Guillaume Lebrun