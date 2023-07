« Faraëkoto » par Séverine Bidaud, un conte et un ballet théâtral qui invite à rêver autant qu’à réfléchir

La Compagnie 6ème dimension s’inspire d’un conte malgache pour chorégraphier la relation entre deux frère et soeur unis par l’abandon et la différence. Une pièce visuelle et poétique, tout en souplesse et en grâce.

Beaucoup d’enfants s’impatientent dans les gradins lorsque les lumières tombent pour dévoiler le plateau parsemé de feuilles d’automne. L’un deux rompt le silence : « Ce sont des vraies feuilles ? ». La magie opère alors. Deux visages en alerte stationnent tandis qu’une voix off raconte leur histoire. Fara et Koto sont frère et sœur, lui est muet et ses jambes à elle ne fonctionnent plus. Abandonnés à leur sort par leurs parents dans la forêt sombre et menaçante, les deux enfants vont entamer un ballet rythmé par la langue des signes, ponctué par leurs efforts, ceux de Fara pour se tenir debout, ceux de Koto pour se faire comprendre.

Un rêve qui sublime la différence

Mais bientôt le loup menace et Fara et Koto se perdent. Chacun son tour, ils tentent de s’en sortir dans cet environnement hostile en dansant leur détermination et leur courage. La pièce invite joliment les enfants à réfléchir à la différence et à comment vivre avec. Guidé par une narration discrète, le jeune public voit se dérouler l’histoire touchante dans laquelle il est immédiatement saisi. Le ballet théâtral, soutenu par la création musicale et vidéo, s’exécute avec grâce et souplesse. Fara, impuissante sans ses jambes face aux dangers de la forêt, use de ses forces pour tenter de se mettre debout, tandis que la gestuelle de Koto se veut combative. La pièce, poétique, emporte son public dans un rêve pour tous.

Louise Chevillard