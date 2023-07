Vive le Sujet ! Tentatives : premiers essais réussis au Jardin de la Vierge

Auguste de Boursetty et Daniely Francisque sont les premiers invités de ce marathon de formats courts initiés par la SACD. Deux propositions aux antipodes, mais qui offrent deux façons engagées d’être au monde.

Comme pour mieux affirmer ce qui l’a toujours été, les Vive le Sujet ! sont aujourd’hui rebaptisés Vive le Sujet ! Tentatives. Cela ne change rien au plaisir renouvelé du spectateur à entrer au Jardin de la Vierge comme on entre en terres inconnues. Ici, c’est par la douceur que cela commence, dans un duo conçu par le danseur Auguste de Boursetty avec la chanteuse punk Alex Freiheit. Ce qui aurait donc pu se développer dans une énergie débordante se vit plutôt par la délicatesse et l’écoute d’une danse où le sens du regard et du toucher lie les deux personnages. Leur relation est une imbrication de leurs corps dans différentes postures qui donnent l’occasion de se porter, se tenir, se caresser, se frotter, se manipuler. What will remain secret possède cependant une certaine étrangeté, sans doute apportée par la musique et la bande sonore qui livre un texte en pointillé, en pauses, en rembobinages (mais fort heureusement distribué aux spectateurs).

Entre ce qui reste secret et ce qui explose sur scène

Alors, les mots se superposent à la danse pour créer un double, un trouble dans le sens, des espaces où la relation qui se joue dans la contemplation peut vouloir dire autre chose. Une étrangeté sans extravagance, quand leur androgynéité complice s’habille de bleu pastel et de brassières couleur chair et laisse place aux souvenirs d’enfance et à un beau et simple dialogue de corps à corps. À l’inverse, Ampāwa ! est un monologue de l’autrice Daniely Francisque accompagnée du compositeur Mawongany, à la présence sur scène plutôt effacée. Elle s’empare de la scène en questionnant d’emblée sa présence en cet endroit et son rôle. À quoi ça sert ? Vêtue comme une prêtresse ou une sorcière, elle se lance alors dans une forme d’exorcisme, faisant sortir ses propres démons avec ce qui brûle à l’intérieur d’elle-même. Les fantômes du passé, les figures de la domination, les mystères de sa naissance… Au fur et à mesure, elle se déleste de ses peaux, pour entamer une célébration à l’endroit de son propre empowerment. Les mots sont forts, touchent en plein cœur, et la transformation opère sous nos yeux, comme une libération.

Nathalie Yokel