Une anthropologie futuriste qui parle de notre présent comme s’il avait depuis longtemps disparu, Le beau monde propose un rituel fantaisiste et poétique sur le monde qu’on habite.

Chaque année, la compagnie qui remporte le Festival Impatience, consacré aux artistes dits émergents, est invitée au Festival d’Avignon. En décembre dernier, c’est l’École Parallèle Imaginaire – Rémi Fortin, Arthur Amard, Blanche Ripoche accompagnés par la scénographie et le regard extérieur de Simon Gauchet – qui s’est attirée les faveurs du jury. Le spectacle bénéficie ainsi d’un formidable espace de visibilité et offre l’occasion au festivalier de découvrir une ribambelle de fragments de notre monde actuel rapportés à partir d’un rituel pratiqué dans un futur lointain. De tout là-bas, on revient par exemple sur le football, les baisers et autres tentes Quechua qui ont désormais disparu pour tenter d’en perpétuer le souvenir. Un brin mélancolique naturellement, ce dispositif propose aussi une fête théâtrale et poétique.

Neiges éternelles disparues

Installés sur un gradin en demi-cercle – qui rappelle amphithéâtres grecs et autres tréteaux moyenâgeux – les spectateurs découvrent trois interprètes trentenaires, à l’air naïf et aux atours maladroits, évoquer par les mots, la danse, la musique, les usages d’un monde révolu qu’ils n’ont eux-mêmes jamais connus. Ils en assurent simplement la transmission. Objets high tech et autres neiges éternelles ne sont plus que des mots. Il s’agit d’essayer de rendre vie, forme, sensation à ce passé qui constitue notre présent. Dans un dispositif épuré, parsemé de cailloux blancs, les pouvoirs du théâtre – et le talent des trois artistes – permettent ainsi d’en dire toute la fragile beauté.

Eric Demey