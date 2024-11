Pavillon autrice Marie NDiaye – Écrire à voix vive

Autour du spectacle Royan, la professeure de français mis en scène par Frédéric Bélier Garcia, La Commune consacre un « Pavillon » à l’autrice Marie NDiaye, qui s’ouvre à la question du lien entre écriture et théâtre.

Le « Pavillon » ou temps fort que dédie La Commune à Marie NDiaye, du 11 au 15 décembre 2024, commence avec une lecture par l’autrice elle-même du début de son prochain livre à paraître en 2025. Le rendez-vous se poursuit tout naturellement avec la pièce Royan, la professeure de français, fruit d’une commande de Frédéric Bélier Garcia à Marie NDiaye. Interprété par Nicole Garcia, ce monologue dans lequel une professeure de français évoque une de ses élèves, qui s’est suicidée, dresse un portrait de femme où comme toujours dans l’œuvre de l’autrice couronnée du Prix Goncourt en 2009 la violence côtoie la vulnérabilité. La suite du temps fort s’éloigne de Marie NDiaye mais demeure centré sur l’écriture contemporaine, qui nous est donnée à approcher de manières diverses. Avec la performance Le Voyage d’hiver de Fanny de Chaillé, on découvre par exemple le texte éponyme de Georges Pérec à travers une singulière démarche de traduction en direct. Le spectacle The first word of the first poem of the first collection is basket des performeuses et chorégraphes Ondine Cloetz et Kotomi Nishiwaki exprime quant à lui les émotions en tanka, courte forme de poésie japonaise. D’autres expériences textuelles sont encore à vivre avant ou après ces propositions.

Anaïs Heluin