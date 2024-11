Shâhnâmè – Les amours de Bijan et Manijeh est un spectacle de théâtre d’ombre empruntant son matériau narratif et son esthétique visuelle et musicale à la culture persane, mis en scène d’une façon très cinématographique.

Pour écrire Shâhnâmè – Les amours de Bijan et Manijeh, Hamid Rahmanian (assisté de Melissa Hibbard) s’est inspiré du Livre des Rois de Ferdowsi, un poème épique qui constitue l’un des monuments de la culture persane. La portion du récit sur laquelle se focalise le spectacle décrit les amours d’un guerrier et d’une princesse, dont les efforts conjugués parviennent à empêcher une guerre entre les royaumes ennemis qui les ont vu naître. Un motif rappelant par certains aspects Roméo et Juliette, le dénouement tragique en moins.

Une mise en images somptueuse proche du cinéma d’animation

Hamid Rahmanian est réalisateur et illustrateur, et le traitement de l’œuvre en porte la marque : son théâtre d’ombre présente une grande proximité avec le cinéma d’animation. 483 marionnettes d’ombre et 208 fonds animés permettent aux neuf interprètes de combiner formes et mouvement pour transporter le public, durant une heure trente, dans une Perse mythique. La musique composée pour le spectacle et l’esthétique des marionnettes sont fortement inspirées de la culture iranienne, avec une volonté de les rendre accessibles à des publics du monde entier. Les amateurs de marionnettes pourront combiner ce spectacle avec la visite de l’exposition Wayang Kulit – Théâtre d’ombres de Java et Bali, présentée par le musée jusqu’au 23 mars 2025.

Mathieu Dochtermann