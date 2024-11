Cabaret « folle » qui revisite le répertoire du chanteur disparu il y a 15 ans, Madame Ose Bashung mélange cordes, électro, vidéos et artistes travestis.

De Gaby à Je tuerai la pianiste, le show conçu par Sébastien Vion traverse 30 ans de chansons d’Alain Bashung interprétées par des artistes travestis. Issu d’un spectacle mené au cabaret Madame Arthur, Madame Ose Bashung convoque sur scène trois chanteurs performeurs travestis, mais aussi le quatuor à cordes du Rainbow Symphony Orchestra, un guitariste, un pianiste et tout un travail vidéo du Collectif La Garçonnière. Un spectacle total pour un hommage à l’inclassable et mythique auteur et interprète, qui devrait bien moins céder à la nostalgie que proposer un show énergique et « une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les plumes et fixé à la laque ».

Eric Demey