Birgit Kabarett #6

Sixième édition du cabaret politique remis au goût du jour par Julie Bertin et Jade Herbulot, le Birgit Kabarett traite de l’actualité européenne et française la plus brûlante en saynètes et chansons.

Que réservera cette toute nouvelle mouture du Birgit Kabarett ? L’actualité politique de cette année est trop touffue pour le savoir déjà. Préparé sur un temps court, chaque nouvel épisode du Birgit Kabarett investit en effet jusqu’à l’actualité toute récente en saynètes et chansons. Mis en scène par les deux complices du Birgit Ensemble, Julie Bertin et Jade Herbulot, ce spectacle remet ainsi au goût du jour la tradition du cabaret brechtien qui donne à rire, à chanter et à réfléchir, guidé par un esprit satirique qui croque les puissants mais aussi notre société. Conçu en deux parties, l’une européenne, l’autre franco-française, le théâtre de la politique y virera certainement souvent au burlesque !

Eric Demey