Case Scaglione avec l’Orchestre national d’Île-de-France

Sous la baguette de son directeur musical, Case Scaglione, l’Orchestre national d’Île-de-France joue Mozart, Beethoven, Widmann et Mahler.

Le premier des deux programmes de mars de l’Orchestre national d’Île-de-France met en avant les pupitres solos à vent dans la Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, basson et cors de Mozart, d’une virtuosité proche de la Gran Partita. L’étourdissant tourbillon de l’ouverture des Noces de Figaro est prolongé avec Con moto de Jörg Widmann, hommage au classicisme viennois à partir de motifs de la Symphonie n°8, la plus mozartienne de Beethoven, irriguée par une ironie pastiche. Le deuxième concert dirigé par Case Scaglione fait chatoyer les irisations de la Symphonie n°7 avec laquelle Mahler porte à un degré inégalé son art mêlant mélodies populaires et folkloriques avec la grande tradition savante. Cette alchimie unique entre le trivial et le sublime, boudée pendant plus d’un demi-siècle par les publics, sera accompagnée de projections visuelles pour la soirée à Enghien.

Gilles Charlassier