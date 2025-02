Problèmes brûlants et complexes, désindustrialisation et délocalisation peuvent se retrouver au cœur de véritables comédies théâtrales. La preuve par l’exemple de Made in France.

C’est rare les théâtreux diplômés d’HEC. Sans doute d’avoir traversé les coulisses du pouvoir économique, Samuel Valensi a-t-il développé un goût pour en représenter les arcanes. Après des Coupures à la belle carrière, où stratégies politiques, exigences écologiques et désir de décisions partagées peinaient à se concilier, Made in France se lance sur le sujet de la désindustrialisation. Émile, ouvrier le jour, détenu la nuit, est prêt à tout pour que son usine ne délocalise pas. Dans cette pièce coécrite et comise en scène avec Paul-Eloi Forget, il mène un combat inspiré du réel. Au plateau, une batteuse donne le tempo aux cinq interprètes qui font traverser aux spectateurs les univers de l’usine, des syndicats et du pouvoir politique. Le tout créant « un théâtre joyeusement politique mais jamais tristement politisé ».

Eric Demey