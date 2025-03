« Passion », festival de musique sacrée à Fontevraud

Pour son édition 2025, Passion, le festival de musique sacrée de Pâques de Fontevraud concentre une quinzaine de concerts sur quatre jours dans les différents espaces de l’abbaye, autour de la figure de la Vierge Marie dans le répertoire baroque.

Le festival s’ouvre avec le cycle des quinze Sonates du Rosaire de Biber, chef-d’œuvre de musique instrumentale spirituelle, donné en deux concerts avec Lina Tur Bonet, Andrea Buccarella et des textes récités par Philippe Mathé. De Monteverdi à Caldara en passant par Lotti, Geoffroy Jourdain et Les Cris de Paris invitent, pour l’autre grand rendez-vous du Vendredi Saint, à un voyage dans la Venise du seicento, où la porosité entre répertoires sacrés et profanes nourrit la richesse d’une liturgie théâtralisée. Le lendemain, le Macadam Ensemble fait dialoguer Bach et Scarlatti avec des pièces contemporaines de Philippe Hersant, inspirées par le pèlerinage initiatique du chemin de Jérusalem. Paul Agnew et Les Arts Florissants placent le dimanche pascal sous le signe des Répons des Ténèbres de Gesualdo et son dolorisme assumé. Enfin, le week-end se referme lundi avec une autre légende des baroqueux, Philippe Pierlot et le Ricercar Consort, autour de la douleur de la Vierge Marie dans la passion christique au XVIIème siècle, chantée par Céline Scheen.

Gilles Charlassier