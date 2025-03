“Apollo e Dafne” avec Opera Fuoco

Sous la direction de David Stern, les jeunes chanteurs de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco interprètent la cantate Apollo e Dafne de Haendel, dans une mise en espace de Randa Haines.

Sur le mythe de la vengeance de Cupidon qui rend Apollon amoureux de Daphné mais rend celle-ci insensible à cette passion divine, jusqu’à se métamorphoser en laurier, le jeune Haendel a composé une de ses plus belles cantates, recelant des germes du génie qu’il déploiera tout au long de sa carrière lyrique. D’une quarantaine de minutes, Apollo e Dafne, pour soprano et basse, se distingue par une orchestration brillante qui inclut une flûte, deux hautbois et un basson. Mis en espace par Randa Haines, le concert met en perspective l’histoire en faisant entendre la voix de Cupidon à travers des airs extraits de l’opéra Dafne in Lauro de Fux, compositeur autrichien qui servit à la cour impériale de Vienne et passa à la postérité pour son Gradus ad Parnassum, le plus grand traité de contrepoint de l’époque baroque.

Gilles Charlassier