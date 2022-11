Paris Percussion Group dirigé par Julien Leroy

Dans le cadre de l’exposition « Les Choses. Une histoire de la nature morte », ce concert dirigé par Julien Leroy interroge la place de l’objet comme source sonore dans la musique instrumentale des XXe et XXIe siècles.

Du baroque au romantisme, la pensée musicale occidentale s’est appuyée sur le développement de la lutherie et sa maîtrise toujours plus virtuose par les interprètes. Ionisation de Varèse, en 1931, irruption de percussions à hauteur indéterminée dans la musique savante, marque assurément une rupture : revoilà posée la question de la frontière entre musique et bruit, Varèse faisant même entrer les objets sonores de la rue (les sirènes) dans la salle de concert. Intéressant point de départ pour une autre histoire de la musique, où l’objet devient musical par sa présence dans une œuvre composée (le parallèle avec la nature morte est alors tout à fait évident), des Musiques de table de Thierry de Mey au récent Silex de Philippe Manoury, en passant par le piano préparé de John Cage ou sa Living Room Music, où tout objet domestique peut devenir instrument.

Jean-Guillaume Lebrun